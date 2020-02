Fonte: Câmara Municipal de Anápolis por Marcos Vieira

Presidente Leandro Ribeiro recebeu carta de agradecimento (Foto: Ismael Vieira)

O pai de um estudante mineiro que estava na China, no epicentro do surto mundial de coronavírus, foi resgatado pelo governo federal e agora está em quarentena na ALA 2, a Base Aérea de Anápolis, enviou carta ao presidente Leandro Ribeiro (PTB), agradecendo o apoio do Poder Legislativo na decisão de trazer os repatriados para a cidade.

“O Legislativo não teria autonomia na tomada de decisão, mas apoiamos a vinda desses brasileiros porque entendemos que são nossos irmãos e precisam de um local para receber toda a assistência médica. Todo anapolino é do bem e nossa cidade é receptiva. Que Deus abençoe para que tudo dê certo”, disse o presidente Leandro na sessão desta segunda-feira (10.fev).

Leia a carta assinada pelo senhor José Neves de Siqueira Júnior, pai de um estudante da UFMG que estava na China:

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2020.

Ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Vereadores de Anápolis, Leandro Ribeiro.

Em nome dos familiares dos acadêmicos que estavam em Wuhan, venho congratular os parlamentares de Anápolis pela nobre iniciativa de receber não só os estudantes, mas também seus familiares, de forma tão amistosa e acolhedora.

Vossas excelências demonstram, mais uma vez, que são antes de qualquer coisa, seres humanos, capazes de se solidarizar com seus compatriotas mesmo nos momentos de crise.

Enquanto muitos se mostravam contrários ao resgate de nossos filhos, vossas excelências mostraram ao Brasil o porquê de nossa magna carta receber a alcunha de ‘Constituição Cidadã’.

Em verdade, mais do que apenas respeitar a Constituição, os parlamentares de Anápolis, em conjunto com a população, provam que os ensinamentos de Cristo ainda vivem em nossos corações. Compaixão é uma virtude que parece ter se enraizado no solo dessa cidade.

Compreendo que vossas excelências não têm muito tempo livre, mas não poderia deixar de parabenizar a conduta de cada cidadão desta aconchegante cidade.

Com a mais alta estima e distinta consideração.

José Neves de Siqueira Júnior