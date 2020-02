Palestras trataram da rotina e principais cuidados no período

Fonte: Agência Força Aérea por Tenente Bueno

Um dia após desembarcarem na Ala 2 – Base Aérea de Anápolis (GO), os repatriados receberam orientações para o período que permanecerão em quarentena, no interior da Organização Militar. O Coordenador da Operação e Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica (SEFA), Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, juntamente com representantes do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) realizaram uma apresentação nesta segunda-feira (10) para explicar a rotina e os principais cuidados a serem adotados durante os próximos dias na área dedicada.

No decorrer das palestras, eles conheceram a área branca, onde poderão circular durante o período da estada, dispondo de serviços como alimentação, monitoramento clínico, atividades de lazer, entre outros. Foram alertados quanto ao uso das máscaras nos espaços comuns e sobre a higienização recorrente das mãos.

O médico Marcus Quito, do Ministério da Saúde, explicou a importância dos cuidados no período. “A quarentena tem dois objetivos: proteger aqueles que vieram da China e preservar as pessoas que já estão aqui no Brasil”, acrescentou.

Fotos: Soldado Wilhan Campos/CECOMSAER

