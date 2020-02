Competição acontece na terça-feira, 18, no Complexo Esportivo Professora Gracinda Maria da Silva, a partir das 9h

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Anápolis vai além de salvar vidas. Referência estadual em atendimento e qualificada pelo Ministério da Saúde a equipe criou uma forma diferente e inovadora de mostrar suas habilidades e promover o bem-estar coletivo que foi sucesso no ano passado. São as Olimpíadas do Samu – Região Pireneus que terá sua segunda edição.

A competição será na terça-feira, 18, no Complexo Esportivo Professora Gracinda Maria da Silva, a partir das 9h. O projeto foi todo desenvolvido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Samu. Participarão atletas de Anápolis e das bases descentralizadas de Abadiânia, Alexânia, Cocalzinho, Corumbá de Goiás, Padre Bernardo e Pirenópolis.

As provas são baseadas no cronograma de treinamento oferecido pelo Núcleo de Educação do Samu/Anápolis que ministra cursos de capacitação não só para os municípios da regional, mas também para outras cidades goianas. As avaliações serão aplicadas e vão simular o dia a dia da atuação do Samu.

As equipes competirão de forma simultânea e serão avaliadas por uma banca examinadora composta por fiscais determinados por casa base. Os critérios de avaliação serão habilidade, trabalho em equipe, técnica e tempo para conclusão das tarefas. Haverá medalhas de participação para todos os profissionais, além de troféus e premiações para as três primeiras colocações.

A integração de todos os socorristas de todas as bases das unidades da região Pirineus e a troca de experiência entre eles são os principais objetivos das olimpíadas que começaram em 2019 e que devem ser realizadas todos os anos.

Serviço

2ª Olimpíada do Samu/Região Pireneus

Data: 18 de fevereiro de 2020

Horário: 9h (terça-feira)

Local: Complexo Esportivo Professora Gracinda Maria da Silva