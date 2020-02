Programa do Governo de Goiás vai investir R$ 2,5 milhões em 2020 e contemplar 600 atletas de alto rendimento

O Governo de Goiás lançou nesta sexta-feira, dia 14, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o Pró-Atleta 2020, em evento que aconteceu no auditório do Centro de Excelência do Esporte. Atletas e dirigentes de federações esportivas estiveram presentes na solenidade, comandada pelo Secretário de Esporte e Lazer, Rafael Rahif.

Assim como em 2019, o Pró-Atleta vai contemplar 600 atletas goianos de alto rendimento, de oito a 35 anos, em três categorias diferentes (estudantil, estadual e nacional). Dez por cento das bolsas serão destinadas para atletas do paradesporto, modalidade em que não há limite de idade. Ao todo, o investimento do Governo de Goiás será de R$ 2,5 milhões.

“O Pró-Atleta é fundamental, pois ele é que incentiva e auxilia os atletas de alto rendimento a conquistarem resultados positivos. Ano passado, no primeiro ano da nossa gestão, conseguimos pagar nove parcelas. Em 2020 vamos pagar 10 parcelas, com pagamentos dentro do mês. Nosso objetivo é lançar o programa de 2021 ainda esse ano, para conseguirmos fazer as 12 parcelas”, declarou o secretário Rafael Rahif.

A cerimônia de lançamento do Pró-Atleta teve início com o gerente do programa, Fleury Júnior, que apresentou o cronograma e esclareceu algumas regras do funcionamento do mesmo para atletas e dirigentes, que estavam presentes na plateia do auditório.

Na sequência ocorreu a apresentação de um vídeo, com depoimentos de desportistas que foram contemplados em 2019, mostrando a importância do programa para a rotina de treinamentos e competições.

“O apoio do programa é imprescindível para eu me manter no esporte. Com o auxílio da bolsa eu consigo fazer uma boa estrutura com material treinamento, academia, alimentação. O programa em 2019 melhorou muito em relação a anos anteriores, e com isso os atletas se sentem valorizados pelo Governo de Goiás”, ressaltou a atleta Jani Freitas, que está em busca de uma vaga para as Paralimpíadas de Tóquio.

O Superintendente de Esporte e Lazer, Jonas Godinho, ressaltou que a transparência, um dos principais pilares da atual gestão estadual, deve ser reforçada na edição de 2020 do programa. “Os atletas têm reconhecido as mudanças que fizemos no Pró-Atleta, sobretudo em relação a transparência. As entrevistas vão continuar, as prestações de contas mensais também. São instrumentos importantes para mensurarmos se os recursos estão sendo utilizados de maneira correta”, afirmou Jonas.

O Pró-Atleta abre o período de inscrições na segunda-feira, dia 17, pelo site www.esporte.gov.br, ficando disponível até o dia 26, quarta-feira. Serão levados em conta como critérios de seleção a pontuação e colocação de cada atleta nos rankings apresentados por cada federação, entrevistas e prestação de contas de 2019, no caso de atletas que já foram contemplados.

Fotos: Mantovani Fernandes/Seel

Cronograma Pró-Atleta 2020

Inscrições: 17/02 a 26/02

Entrevistas com atletas: 02/03 a 06/03

Publicação extraoficial: 09/03

Período de recursos: 10/03 a 12/03

Análise dos recursos: 13/03 a 16/03

Publicação oficial: 17/03

Assinatura do termo de adesão: 18/03 a 25/03