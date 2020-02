O Estado é o primeiro contemplado pelo Destrava, programa que visa retomar 14 mil obras paralisadas em todo o Brasil

Com foco inicial na retomada das obras de 56 creches e instituições educacionais, em 47 municípios goianos, o programa interinstitucional reúne representantes do Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da União e será replicado, posteriormente, em todo o País

“Menos Brasília, mais Brasil.” Foi em solo goiano que o principal slogan do Governo Federal tem encontrado as condições perfeitas para o desenvolvimento de suas prioridades de gestão. Não à toa, em menos de seis meses, o Estado conduzido pelo governador Ronaldo Caiado foi escolhido para receber dois projetos pilotos nacionais. Em agosto de 2019, eram as sementes do Em frente, Brasil que caíam por aqui, com o intuito de reduzir ainda mais os índices de criminalidade. Agora, é o Destrava que surge no Cerrado para, depois, irrigar sua experiência para todo o País.

O programa é realizado pelo Comitê Executivo para Apoio à Solução de Obras Paralisadas, integrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Tribunal de Contas da União (TCU), Advocacia Geral da União (AGU), Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Ministério da Infraestrutura e Controladoria Geral da União (CGU). Em terras goianas, o projeto piloto tem a parceria do Governo de Goiás.

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Dias Toffoli esteve em Goiânia, nesta segunda-feira dia 17, para o lançamento do programa que visa retomar 14 mil obras paralisadas em todo o Brasil. Para Toffoli, a junção de esforços interinstitucionais é imprescindível para a resolução dos principais problemas que afligem a sociedade brasileira.

O ministro defendeu que a Justiça não pode estar à margem desse processo e deve se aliar a outras instituições. Por isso, ele se reuniu, inicialmente, com os presidentes do TCU e da Atricon para realizar um amplo diagnóstico das obras paradas no País, que já acumulavam R$ 200 bilhões em investimentos estagnados. Levantamento pronto, todos concordaram que deveriam desenvolver o projeto em Goiás, não só pela localização geográfica estratégica do Estado, mas, principalmente, pelo protagonismo e experiência do governador Ronaldo Caiado em debates nacionais.

“Entendemos que promover a continuidade desses empreendimentos paralisados é impulsionar a economia e gerar empregos, elementos fundamentais ao desenvolvimento econômico, social e regional do País”, destacou o presidente do STF em discurso, lembrando que desde o momento da concepção da ideia, em 2018, o projeto já contava com o apoio de Ronaldo Caiado.

Ao ministro, o governador Ronaldo Caiado retribuiu os elogios e pontuou que a gestão administrativa do “Destrava” segue a mesma linha que assumiu quando tomou posse no Palácio das Esmeraldas, em janeiro de 2019. “Vejo que a interlocução entre os Poderes, no sentido de construir resultados, é o gesto mais importante para acharmos a saída para a resolução dos desafios que encaramos. É necessário existir uma convergência das pessoas que têm espírito público”, defendeu Caiado.

Mapeamento

Ministro do TCU, Raimundo Carreiro destacou que, especificamente ao Tribunal, coube o mapeamento para identificar as causas dos travamentos das obras. Foram realizadas auditorias em mais de 38 mil contratos e, identificadas, paralisações em 14 mil serviços públicos em diversas áreas, como Educação, Saúde, Infraestrutura, entre outras.

Segundo ele, o levantamento apontou ainda que, entre as causas, constavam razões técnicas, erros de projeto e abandono de empresa, sendo que apenas 6% estavam relacionadas com a atuação de Tribunais de Contas, Ministério Público e Judiciário. “Escolhemos, inicialmente para constar no projeto piloto, as creches, porque têm um alto impacto social e menores custos para a conclusão. O lançamento ocorre aqui em Goiás, pela disposição do Estado em participar do programa”, sublinhou.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, falou sobre o papel do Ministério Público no projeto. “Estamos trabalhando para que as obras públicas sejam destravadas, já que estão inseridas num contexto que abarca desde creches até grandes empreendimentos de infraestrutura [em etapas posteriores], como ferrovias, que são importantes para a promoção do desenvolvimento regional e condução das nossas riquezas do agronegócio e também minerais até os portos mais próximos”.

Os frutos esperados com a implementação do programa, na área educacional, foram citados pelo procurador-geral de Justiça de Goiás, Aylton Vechi. “Para as crianças, melhora do desenvolvimento físico e mental, mais saúde, preparação para aquisição do conhecimento, socialização e crescimento pessoal. Também podemos começar a acreditar na melhora dos índices de empregabilidade, inclusive feminina, da renda familiar, o aumento da produtividade, a melhora nas condições de saúde da família e até a redução da criminalidade.”

Para o presidente do TCM, Joaquim de Castro, o “Destrava” é “fruto da política de parcerias que deve, sempre, ter como foco o atendimento aos interesses da sociedade brasileira”. E ele complementou: “O governador Ronaldo Caiado será o grande estimulador e vai protagonizar, com sua liderança, o desenvolvimento desse programa”.

Mesma opinião tem o ministro da Advocacia Geral da União (AGU), André Luiz Mendonça. “Eu acompanhava os programas eleitorais, governador Caiado, e via a saga dele em percorrer este Estado, um político sério, sensato e responsável. Por isso, o programa está sendo lançado aqui: pela respeitabilidade da pessoa e do governante Ronaldo Caiado”, recordou.

Já o presidente da Atricon, Fábio Nogueira, não deixou de comentar sobre a expectativa em relação à iniciativa. “É muito positiva, porque começamos com as creches, que têm um resultado muito especial por que estamos lidando com crianças”, avaliou.

E foi do presidente da Atricon que saíram as palavras que arrancaram os aplausos mais efusivos da plateia, durante a cerimônia: “A hora é agora. Enfeite seu interior. Seja diferente, seja reluzente”. Cora Coralina.

Ferrovia Norte-Sul

Durante coletiva concedida aos veículos de comunicação após a solenidade, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, informou ainda que a Ferrovia Norte Sul receberá investimentos, neste ano, de R$ 1 bilhão. “E a partir do ano que vem, ela já estará operacional, ligando definitivamente o Porto de Itaqui ao Porto de Santos”, concluiu.

