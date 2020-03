Fonte: Câmara Municipal de Anápolis, ppr Orisvaldo Pires

Solicitada pelo gabinete do presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro (PTB), e marcada pelo deputado federal, Adriano do Baldy, aconteceu uma audiência, na manhã desta quarta-feira (4.mar), em Brasília, entre o Poder Legislativo, a Prefeitura Municipal, empresários anapolinos e representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

O objetivo foi deliberar sobre pendências com a Triunfo Concebra, administradora de rodovias goianas. A reunião aconteceu na sede daquela autarquia federal.

Participaram da reunião o chefe de gabinete da presidência da Câmara, Francisco Xavier Nunes, o Chiquinho; o vereador Pastor Elias Ferreira (PSDB); deputado federal Adriano do Baldy; o superintendente da ANTT Marcelo Santos; o representante da Associação de Motéis e Hotéis de Anápolis Hélio Machado; o engenheiro de tráfego da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) Igor Siqueira; além de diretores da empresa Pérola Atacadista.

De acordo com Francisco Xavier os representantes goianos focaram, junto à ANTT, acerca da reabertura e não fechamento dos acessos que ligam a rodovia principal, a BR-060, para as vicinais, compreendendo o trevo do DAIA até o trevo da Churrascaria Catarinense. A demanda, para ele, é antiga, pois outros encontros foram realizados a fim da tomada de providências.

Durante a reunião, foi acordado que, no que diz respeito ao trecho que compreende a chegada de Brasília para Anápolis, a Concebra vai esperar o estudo a ser elaborado pela CMTT, para que contemple o acesso às empresas situadas na região e os bairros. “O CMTT ficou de protocolizar esse projeto de viabilidade. E no trecho, que situa o trevo da Rodovia Belém-Brasília e o trevo do DAIA, também tende a ser feito um projeto para a reabertura dos acessos hora fechados”, analisou Francisco Xavier.

Aproveitando a ida à ANTT, a comitiva anapolina foi informada ainda que o viaduto de acesso para os bairros Recanto do Sol, Vale do Sol, Flor do Cerrado I e II e toda região, dará maior viabilidade de acesso à região, desafogando a única entrada, feita por meio da BR-414.