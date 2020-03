O projeto vai acontecer todos os sábados em uma das principais avenidas da Cidade

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Um espaço que promete dar um show de economia local misturado com muita diversão e arte! Vem aí, neste sábado (07), a Feira da Brasil que começa às 14h e vai até às 22h. O evento conta com 81 boxes, contando com a praça de alimentação, atrações culturais e lazer para as crianças. Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O encontro das duas principais vias da Cidade receberá um point de muitas novidades e diversão para toda a família. São mais de 71 expositores que oferecerão artesanato, varejo, gastronomia e atrações para a criançada. Um palco receberá atrações artísticas de grupos municipais e artistas convidados para se apresentarem durante a programação. Na área do artesanato, estão envolvidas as associações Ponto do Artesão e Associação Cultural Artesanal e Social de Anápolis, como também a Feira Artesana.

As peças artesanais únicas feitas com elementos do cerrado, metais, madeira e outros materiais ladeiam uma oferta de roupas, acessórios e mais novidades. “Esta iniciativa valoriza a economia local e a cultura, apresentando à população empreendimentos que tem levado geração de renda, inclusão social e desenvolvimento para a Cidade”,aponta o secretário municipal de Cultura, Wilson Velasco. Um lugar aconchegante e aberto para o público de todas as idades e com opções na praça de alimentação de nove diferentes empresas de gastronomia e seis foodtrucks.

Trânsito

A Feira está localizada em um dos pontos mais conhecidos da cidade. A partir das 12 horas, deste sábado (07), será fechado o trecho entre a Avenida Brasil e a Avenida Goiás e a Rua Barão do Rio Branco. A liberação será às 22 horas do mesmo dia, após a desmontagem da Feira. Os dois sentidos da via superior do viaduto Deocleciano Moreira Alves não serão interditados, mantendo o fluxo normal. Confira na imagem ao final da matéria dos pontos onde serão interditados.

A Feira continuará por todos os sábados deste ano, com novidade e atrações culturais no palco principal. “O projeto consolida um espaço de referência para o artesanato e a feira popular, com acesso privilegiado, estrutura adequada e localizada no coração de Anápolis”, destaca o prefeito Roberto Naves.

Serviço:

Evento: 1ª edição da Feira da Brasil

Data: 7 de março (sábado)

Horário: 14h às 22h

Local: embaixo do Viaduto Deocleciano Moreira Alves – Trecho da Avenida Brasil entre Avenida Goiás e Rua Barão do Rio Branco, Centro.

Contato: 3902-1111

Facebook Twitter Google+