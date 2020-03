Entre os dias 10 e 12 de março, os candidatos que não foram contemplados podem protocolar recurso em qualquer unidade do Rápido

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Atenção, atleta! Você já pode conferir o resultado preliminar do programa Bolsa Atleta 2020 clicando aqui. Foram 123 contemplados, entre 232 inscritos. O total de indeferidos foi 17. De acordo com a Prefeitura de Anápolis, os demais candidatos podem protocolar recurso em qualquer unidade do Rápido (Jaiara, Anashopping e Jundiaí), entre os dias 10 e 12 de março. E fiquem atentos aos prazos! Após a análise de recursos, o resultado final será publicado no dia 17 de março.

O programa é mais um benefício criado pela Prefeitura para que os atletas, que preencham os requisitos estipulados, possam intensificar os treinamentos em sua respectiva modalidade, tendo uma contribuição financeira para isso, explica o secretário de Esportes, Karim Abrahão. “A Bolsa Atleta contempla, neste edital, os praticantes de atletismo, basquete, boxe, capoeira, ciclismo, futebol/futebol society, futsal, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, muaythai, natação, patins e skate (práticas radicais), taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei e xadrez”, ressalta o secretário.

Podem participar do processo seletivo atletas que residam em Anápolis, desde que vinculados a alguma entidade desportiva ou escolar sediada na cidade. Estes poderão se inscrever em uma das três categorias de bolsas: Atleta Base 1, que atende crianças com idade entre 8 e 12 anos (auxílio de R$ 250 mensais); atleta Base 2, que atende adolescentes com idade entre 13 e 17 anos (auxílio de R$ 400 mensais); e rendimento, destinada aos atletas de 13 anos ou acima que participam de competições esportivas em âmbito estadual/nacional e estejam ranqueados entre os 20 primeiros colocados do estado em sua modalidade ou prova específica (auxílio de R$ 550 mensais).

O beneficiado com a bolsa deve utilizar o recurso para cobrir gastos com aquisição de material, equipamento e vestuário esportivo destinados à prática/competição da referida modalidade ou para custear despesas devidamente comprovadas para: treinamento, inscrições em competições, passagens para eventos esportivos nacionais e/ou internacionais, transporte para o atleta em treinamento ou competição e hospedagem/alimentação durante o evento esportivo. A Prefeitura concede 240 bolsas e 10% (24 bolsas) delas são destinadas ao paradesporto. Confira a lei Nº 3.965, a partir do Art. 2º, que fala sobre o Bolsa Atleta.

Abertura das inscrições 22/01/2020 (quarta-feira) Encerramento das inscrições até às 17h 21/02/2020 (sexta-feira) Divulgação do resultado preliminar 09/03/2020 (segunda-feira) Período de interposição de recursos 10 a 12/03/2020 Divulgação do resultado final 17/03/2020 (terça feira)

Mais informações: (62) 3902-1197