O Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, lança na terça-feira, dia 10, o Programa Mais Turismo 2020, com 16 ações que serão implementadas este ano. A solenidade será às 9 horas, no Auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, com as presenças do governador Ronaldo Caiado e de várias outras autoridades, empresários e integrantes do Trade Turístico.

O Programa Mais Turismo 2020 contempla as 10 regiões turísticas de Goiás e seus 79 municípios integrantes do Mapa do Turismo Brasileiro. A maioria das ações começa a ser efetivada ainda neste primeiro semestre. Entre elas, estão o Cred Turismo, em parceria com a Goiás Fomento; ações sociais, em parceria com o Ministério Público do Trabalho; Líder Turismo, uma ação conjunta com o Sebrae-GO; Rotas Gastronômicas; Prêmio Estadual de Turismo; estudo de viabilidade do Trem Turístico; Rotas das Cavalhadas; Concurso Fotográfico e de Jornalismo; Expedição Sertões e fortalecimento do Observatório do Turismo de Goiás.

O programa também contempla investimentos nos destinos, por meio de emendas parlamentares; aplicação de recursos do Ministério do Turismo no Caminho de Cora Coralina; promoção do Turismo; encontros regionais de qualificação e Temporada Férias Araguaia;

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, afirma que a autarquia tem se pautado pela transparência e o objetivo é divulgar com clareza os projetos “para que todos os interessados, como empresários, trade turístico e profissionais da área, tenham a oportunidade de participar das ações do Estado”. Fabrício Amaral acrescentou que a ideia é trabalhar uma vertente de regionalismo e vários pilares como empreendedorismo, qualificação, infraestrutura, promoção e posicionamento de mercado”.

Serviço:

Evento: Lançamento do Programa Mais Turismo 2020

Data: 10 de março de 2020 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório Mauro Borges, Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Centro de Goiânia

