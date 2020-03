Anápolis recebe exposição fotográfica com mais de 70 imagens de escolas de nove países

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Quadros. Carteiras. Paredes rabiscadas. Pátios. Salas. Sirenes. Imagens e sons que marcam uma importante fase das nossas vidas. Assim, para captar diferentes realidades e pontos em comum, o projeto As Escolas Pelo Mundo cruzou a América do Sul e expõe agora seus registros fotográficos em Anápolis, na Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente, até 5 de abril.

Contemplada pelo Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e com o apoio do Conselho Municipal de Cultura, a iniciativa busca a reflexão sobre os espaços físicos, a sociabilidade e a dinâmica do ambiente escolar, que são elementos fundamentais na forma de se pensar a educação. A exposição é fruto de uma pesquisa a partir da coleta de informações e da produção das imagens. A equipe passou por escolas localizadas nas zonas periféricas e centrais das capitais de nove países da América do Sul, que são: Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia.

São instalações de um ambiente escolar integradas às 70 fotos expostas que trazem ao expectador o ambiente de um dia como outro qualquer em salas de aulas, corredores, secretarias, fachadas, pátios e o espaço físico de forma geral. Os elementos funcionais como quadro, materiais escolares, objetos eletrodomésticos e as grades apresentam um olhar carregado de ações e sentidos. “Montamos a exposição pensando no espaço público e histórico que é a Estação Ferroviária e mantemos por mais tempo, aqui na Cidade, essa mostra que traz consigo a pesquisa realizada por estes nove países”, explica o idealizador do projeto, Cristiano Cunha.

Remontagem

Esta exposição surgiu de um projeto anterior contemplado pelo Fundo Estadual de Arte e Cultura do Governo de Goiás, no edital de 2016. “A primeira oportunidade contemplou toda a pesquisa e a primeira montagem, nesta segunda oportunidade, pelo FMC, melhoramos a exposição, expandimos a visita e a experiência para a Anápolis”, destaca Cristiano. A exposição esteve em agosto de 2018, no Museu de Artes Plásticas de Anápolis (MAPA), por 10 dias. A partir da remontagem pelo Fundo Municipal, a exposição permanece por quase um mês, na Estação Ferroviária.

O foco desta remontagem é atender às escolas e universidades, em Anápolis, por isso são agendadas as visitações, que podem ser feitas das 9 às 17 horas, de segunda a sexta. Para o público em geral, a visitação ocorre no mesmo período. “Temos uma oportunidade de pensar a escola através da arte e, ao mesmo tempo, diversificar a utilização de um patrimônio histórico tão importante para a Cidade que é a Estação Ferroviária”, pontua o secretário municipal de Cultura, Wilson Velasco.

Serviço

Evento: Exposição Escolas pelo Mundo

Visitação: até 5 de abril

Horário: 9 às 17 horas

Agendamento de visitas: pelo telefone 3902-2638

Custo: Entrada Franca