O governador Ronaldo Caiado anunciou na noite da última terça-feira, dia 10, em pronunciamento à UEG TV e direcionado à comunidade da Universidade Estadual de Goiás (UEG), a criação da ‘Bolsa Social Ficar’, que ele definiu como o maior programa do gênero no Brasil. Ao todo, serão 1.600 bolsas de R$300 voltadas para alunos de famílias de renda mais baixa.

Caiado explicou que a ideia é combater a evasão e as desistências na UEG. Ele acrescentou que os alunos precisam de condições para estudar e de permanecer na Universidade. Nesse sentido, foi criada a Bolsa Social Ficar. “Posso afirmar que o Ficar é o maior programa social de todas as universidades brasileiras e o estamos garantindo porque, para nós, manter o aluno é mais do que um número de matrícula”, afirmou.

O governador ressaltou o esforço da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI) e da nova gestão da Universidade Estadual de Goiás para a criação do projeto, que faz parte do programa próprio de bolsas da UEG. As equipes técnicas estão ultimando os detalhes para lançar o edital nos próximos dias.

De toda maneira, é certo que o programa é voltado para alunos em situação de maior vulnerabilidade social identificados em famílias que constam no CadÚnico (instrumento de coleta de dados e informações que tem por objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes no País para fins de inclusão em programas sociais).

Além disso, no mesmo pronunciamento, o governador Ronaldo Caiado destacou o esforço que vem sendo desenvolvido pelo Governo de Goiás e pela UEG para a recuperação da Universidade. Ele ressaltou que várias medidas foram adotadas, estão sendo e que ainda serão tomadas para que a UEG se torne uma das 50 melhores universidades públicas do Brasil até 2023. “Estamos distantes desse número, mas com empenho de todos, nós vamos conseguir”, completou.

No início do ano, o governador sancionou a reforma administrativa da UEG que, entre outros pontos, pretende criar condições para que a Universidade possa melhorar sua gestão e, também, melhorar o desempenho acadêmico e a qualidade do ensino. Em seu pronunciamento, o governador reafirmou o compromisso com a UEG.

Assista abaixo o pronunciamento na íntegra:

https://youtu.be/_2lV2Pce5Q0