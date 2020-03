Medida é tomada devido a pandemia do covid-19

Após declaração de pandemia e a confirmação de três casos de coronavírus nesta quinta-feira (12), algumas providências foram tomadas em Goiás. No que se refere ao futebol, medida drástica mas necessária: a partir de sábado 14, quando começa a 4ª rodada do 2º turno da 1ª fase do Goianão, os jogos serão realizados sem público. Também o jogo entre Goiás e Vasco, na quarta-feira, 18, no Estádio Olímpico, partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil não terá torcida, ingressos não serão colocados à venda. A partida de ida acontece nesta quinta-feira, 12, em São Januário, no Rio de Janeiro. Grandes eventos serão cancelados. A GO Cup, torneio de futebol infantil pode ser cancelado ou, até adiado.

Com informações de O Popular