Em consonância com as medidas adotadas pelas autoridades de saúde do país, que fundamentam providências de prevenção à propagação do Convid-19 (Coronavírus) já adotadas pelos governos federal e estadual, a Câmara Municipal de Anápolis decide por limitar o acesso de pessoas às sessões ordinárias e suspender, por tempo indeterminado, a realização de sessões solenes, audiências públicas e reuniões partidárias.

Na manhã desta sexta-feira (13.mar) o presidente da Câmara de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro (PTB), assinou a publicação do Ato da Mesa Diretora nº 001/2020.

Foram considerados os casos confirmados de Coronavírus em Goiás, e a Portaria nº 188/GM/MS do Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

Também foram levadas em conta as orientações do Governo Estadual por meio da Secretaria de Saúde, que na quinta-feira (12.mar) declarou estado de alerta, confirmou os três primeiros casos do Convid-19 em Goiás e determinou medidas de alerta e prevenção.

O Ato da Mesa Diretora suspende, por tempo indeterminado, a realização de sessões solenes e de audiências públicas no Plenário Teotônio Vilela ou em outros locais; e as reuniões partidárias agendadas para o plenário.

Ficam mantidas as sessões ordinárias e extraordinárias, mas com restrições. Nestes casos apenas podem permanecer nas dependências do plenário os vereadores, membros da assessoria legislativa e profissionais de imprensa que fazem a cobertura das sessões.

É oportuno lembrar à população que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo pelo canal da TV Câmara no Youtube, pela Rádio Manchester News 105 FM e pelo Canal 10/Net.

Ainda como medida preventiva o Ato estabelece que os servidores com idade superior a 60 anos e as gestantes “ficam dispensados do registro de ponto e comparecimento ao trabalho até o dia 31 de março de 2020.

Leandro Ribeiro explica que as medidas adotadas pela Mesa Diretora tem como objetivo principal a prevenção, os cuidados com a saúde de quem trabalha ou freqüenta a Câmara.

“É um sacrifício que temos que fazer. As medidas são adotadas com bom senso e equilíbrio. Mas com a serenidade e agilidade que o momento exige. Seguimos os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Nosso interesse maior é colaborar com os esforços que são feitos para que superemos esse período difícil, de forma que tenhamos o mínimo de conseqüências danosas possível”, disse o presidente Leandro Ribeiro.

(Diretoria de Comunicação)