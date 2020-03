O Prefeito Roberto Naves convocou coletiva para esta tarde de segunda-feira (16) e confirmou o primeiro caso de coronavírus o covid-19 em Anápolis. Trate-se de uma idosa de 69 anos que esteve na Itália e já está em isolamento domiciliar junto aos familiares. Os casos suspeitos passaram de sexta para hoje, de quatro para nove

Roberto pediu que toda a população anapolina “obedeça tudo aquilo que vai ser determinado pela portaria (que estava sendo elaborada naquele momento) e que vai ser determinado pelo governo do estado e pelo governo federal. É o momento onde nós temos que conter, ou pelo menos retardar a disseminação do vírus, para que nosso sistema de saúde seja suficiente para atender todas as pessoas que necessitem dele. Então o momento é um momento que requer muita seriedade e que requer também cautela. Nós fizemos o dever de casa, trabalhamos dentro daquilo que foi possível, ampliamos a nossa capacidade, já devemos, tudo que foi planejado para quarta-feira já vai estar funcionando, mas a gente sai de um estágio e passa para um outro estágio. Tudo que nós estávamos fazendo era dentro daquilo onde nós não tínhamos nenhum caso confirmado, no momento que a gente passa a ter esse caso confirmado e que o número de suspeitos também sobe, nós temos que tomar medidas mais duras e a gente conta com a colaboração de todos anapolinos”, disse o Prefeito.