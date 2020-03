Agora são 9 em todo Estado

Já são dois os casos confirmados de coronavírus (covid-19) em Anápolis. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, informou na noite desta segunda-feira (16) que o teste de mais um paciente deu positivo para o coronavírus. Segundo a SES Goiás, o número de infectados no estado subiu para nove, contando com mais um em Rio Verde e cinco em Goiânia. Todos foram infectados em viagens ao exterior. A secretaria informou ainda que foram descartadas 54 suspeitas e outras 83 estão sob investigação no Estado. Os novos pacientes não tem complicações clínicas e não tiveram a identidade revelada.

Com informações de O Popular