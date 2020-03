Medida é tomada em virtude da pandemia de coronavírus

Por Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil – Brasília

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil cancelou, a partir de amanhã (17), as entrevistas rotineiras de visto de imigrante e não imigrante. O cancelamento vale para também para os consulados do país no Brasil. Segundo informou a embaixada hoje (16), não existe uma data para que os atendimentos sejam retomados. A expectativa é retomá-los “o mais rápido possível”.

A embaixada esclareceu ainda que a taxa paga para solicitação de visto tem validade de um ano a partir da data do pagamento. Dessa forma, um novo agendamento poderá ser feito respeitando o prazo. Caso o viajante tenha um assunto urgente nos Estados Unidos e precise ir imediatamente para aquele país, a orientação é contatar a embaixada pelo e-mail: brazil_contactus+br+info+en@visaops.net.

As medidas foram tomadas em virtude da pandemia de coronavírus (Covid-19). São mais de 180 mil casos em todo o mundo, com o número de contaminações crescendo a cada dia. Países como Itália e Espanha decretaram quarentena para conter o ritmo de contaminações. Com isso, as pessoas só podem sair para comprar comida e medicamentos, ir ao hospital ou por causa de outras urgências.

No Brasil, os casos confirmados do novo coronavírus alcançaram 234 hoje, segundo a atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos, mais de 4,3 mil pessoas estão com o vírus. Os EUA já suspenderam a entrada de estrangeiros vindos de diversos países da Europa, bem como da China. A decisão foi tomada pelo presidente Donald Trump.

Donald Trump, presidente dos EUA, declara coronavírus uma emergência nacional – ReutersJonathan Ernst/Direitos Reservados

