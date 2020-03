Campeonato pode até ser paralisado

A Federação Goiana de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira (16) portaria antecipando as duas últimas rodadas do 2º turno da 1ª fase do Campeonato Goiano da 1ª Divisão. Os jogos acontecerão na próxima quinta (19) e no domingo (22). Ainda convocou os Presidentes e os Capitães das equipes classificadas para as quartas de final, para reunião na segunda (23), onde discutirão os destinos da competição, segundo nota da FGF.

Em entrevista à Rádio Sagres 730 de Goiânia, o Secretário de Saúde do Estado Ismael Alexandrino, revelou que se reuniu com André Pitta, Presidente da Federação e com o Presidente do Goiás, Marcelo Almeida, e que novas adequações estão sendo analisadas, inclusive a paralisação do campeonato.

“É uma das orientações que estão sendo discutidas, o martelo ainda não foi batido. Tive uma reunião com o André Pitta e com o Marcelo Almeida, a CBF já fez uma restrição aos campeonatos de nível nacional cancelando todos eles e a gente está ‘calibrando’. Talvez eu me reúna amanhã (terça-feira), mas por enquanto a determinação é de manter os estádios com portões fechados, guardando os devidos cuidados tantos aos jogadores quanto aos jornalistas cobrindo o evento”, disse ao repórter Rafael Bessa.

A maioria dos clubes querem a continuidade da competição, mas a tendência é a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás emita nos próximos dias, novos decretos relacionados ao esporte. Ismael Alexandrino disse que são consideráveis as chances de se fazer um pedido formal à Federação para a suspensão do certame.

“A chance disso acontecer é gigante nos próximos dias, amanhã vou emitir uma nota e talvez conste algo nesse sentido. É importante ressaltar que as ações são diárias, não significa que um decreto publicado anteontem hoje ele não seja mais restritivo ainda. Essa semana nós emitimos muitas ações relacionadas a isso e a primeira foi a restrição das torcidas, talvez para aquele momento fosse suficiente, mas existe grandes chances de restringirmos ainda mais no sentido de cancelar os eventos propriamente ditos”, explicou.

Assim ficou a tabela:

5ª Rodada do 2º Turno da 1ª Fase

Dia 19/03/20 – Quinta-feira

CRAC x Vila Nova – 15:30 – A definir

Goiânia x Anapolina – 15:30 – Hailé Pinheiro

Grêmio Anápolis x Goianésia – 15:30 – Jonas Duarte

Jaraguá x Iporá – 15:30 – Amintas de Freitas

Goiás x Atlético – 16:00 – Olímpico Pedro Ludovico

Anápolis x Aparecidense – 20:30 – Jonas Duarte

6ª Rodada (Última) do 2º Turno da 1ª Fase

Dia 22/03/20 – Domingo

Anapolina x Grêmio Anápolis – 16:00 – Jonas Duarte

Aparecidense x Jaraguá – 16:00 – Hailé Pinheiro

CRAC x Atlético – 16:00 – A definir

Goianésia x Goiás – 16:00 – Valdeir José de Oliveira

Iporá x Anápolis – 16:00 – Ferreirão

Vila Nova x Goiânia – 16:00 – Onésio Brasileiro Alvarenga