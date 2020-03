O atendimento nessas unidades será feito exclusivamente por meio de encaminhamento do ZAP do Coronavírus

Uma das principais medidas de prevenção e controle do coronavírus em Anápolis, determinada pelo prefeito Roberto Naves, começou a valer nesta quarta-feira, 18, a partir das 7h. São as Unidades de Referência do Coronavírus, estruturadas nos postos de saúde do Parque Iracema, Vila União, Recanto do Sol, São José/Jardim Petrópolis e Bairro de Lourdes.

“Nosso objetivo é evitar que pessoas que possuem os sintomas da doença se misturem aos demais pacientes que buscam outro tipo de atendimento, bem como aqueles que já estão internados ou em observação em hospitais e nas unidades distribuídas em diferentes regiões da cidade”, afirma Roberto Naves.

O atendimento nas unidades será feito exclusivamente por meio de encaminhamento do ZAP do Coronavírus, outra ação emergencial criada pela atual gestão para dar suporte e informações à população. A exceção são pessoas com idade acima de 60 anos ou que apresente sintomas gripais associando-se a falta de ar. Estas devem podem procurar direto um dos locais de referência.

O ZAP do Coronavírus conta com profissionais da saúde trabalhando dia e noite para atender a comunidade. Todos os servidores passaram por treinamento e estão aptos a fazer a primeira abordagem ao cidadão. De acordo com o protocolo, serão feitas algumas perguntas e conforme os dados informados pelo paciente haverá o encaminhamento para uma das unidades de referência, obedecendo a localização da residência da pessoa. O atendente poderá orientar o usuário a permanecer em casa com monitoramento.

A unidade do Parque Iracema vai funcionar 24 horas e as demais, das 7h às 22h, todos os dias, inclusive aos finais de semana, exclusivamente para o coronavírus. Neste período as unidades não farão consultas eletivas, agendamentos, procedimentos de enfermagem e nem aplicarão vacinas.

A entrega de medicações nestas unidades também está suspensa. Os pacientes que as buscavam no Parque Iracema devem procurar o Jardim Alexandrina. Da Vila União deve se dirigir ao Abadia Lopes da Fonseca; do Bairro de Lourdes deve se dirigir ao Filostro Machado; do Recanto do Sol foi encaminhado ao Parque dos Pireneus; e do São José foi direcionado ao São Lourenço.

Os pacientes que procurarem uma dessas unidades, inclusive para realizar pré-natal, demanda espontânea e os que não forem sintomáticos respiratórios, serão referenciados para as unidades de apoio listadas abaixo.

Também serão suspensas as visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, que nesse período farão a digitação dos cadastros, atualização e correção de dados de dentro de suas casas.

Os pacientes que eram atendidos no Abadia Lopes e Parque Iracema no horário de apoio deverão ser referenciados para a UPA Sul, na Vila Esperança, e para a UPA Pediátrica. Também está suspensa a realização de eletrocardiograma pelas unidades do Parque Iracema e Abadia Lopes da Fonseca.

Locais de apoio às Unidades de Referência do Coronavírus

Parque Iracema

Bairro das Bandeiras

Endereço: Rua Marechal Goveia esquina com Marcel Roriz – Jaiara

Tel: 3902-2471

Jardim Guanabara

Endereço: Av. Federal s/nº

Tel:3902-2643

Adriana Parque

Endereço: Rua G esquina com Rua Lílian

Tel: 3902-2677

Anexo Itamaraty

Endereço: Rua Paranaguá Esquina com Rua 8/10

Tel:3902-2472

Jardim Alexandrina

Endereço: Alameda dos Palmares Qd. 51 Lt. 04

Tel:3902-2474

Recanto do Sol

Parque dos Pirineus

Endereço: Av. dos Pirineus s/n Área Municipal

Tel: 3902-2154

Vila Santa Isabel

Endereço: R. Colômbia, 1220

Tel: 3902 – 0216

Bairro São Carlos/Boa Vista

Endereço: Rua 05 s/nº – Boa Vista

Tel: 3902-2031

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Endereço: Rua MN10 Qd.0 Lt. 0 Morada Nova

Tel: 3902-1696

Bairro Santo Antônio

Endereço: Av. Santo Antônio s/nº

Tel: 3902-2647

Jardim Alvorada

Endereço: Rua Praça Nova Capital

Tel: 3902-2058

Vila Santa Maria de Nazaré

Endereço: Rua Martinho Fontes Qd. 01 Lt, 06

Tel: 3902-2470

São José

Bairro São Lourenço

Endereço: Rua 1 Esquina com Rua 20 s/ nº

Tel: 3902-1689

Jardim das Oliveiras

Endereço: Rua Sobradiho Qd 07 Lt 08

Tel: 3902-1059

Vila Fabril

Endereço: Av. Fabril s/nº

Tel: 3902-2047

Jardim Suíço

Endereço: Rua Guaporé s/nº

Tel: 3902-1696

Vila João Luiz de Oliveira

Endereço: Rua Rosário Paulista Ramos nº430

Tel: 3902-1349

Vila União

Vivian Parque

Endereço: Rua IIma Braga esq. c/ Rua Odilia Borges s/ nº

Tel: 3902-2667

Bairro Paraíso

Endereço: Praça Sebastião Silva nº 12 – Feirão Coberto do Paraiso

Tel: 3902-2059

Bairro Calixtolândia

Endereço: Av. Califórnia Esq. com Sócrates Diniz s/nº

Tel: 3902-2044

Unidade Abadia Lopes da Fonseca

Endereço: Rua Larga S/N – Jardim Calixto

Tel: 3902 1360