O canal pode ser acessado pelo link http://www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/ clicando no grupo específico sobre a doença

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Evitar aglomerações e oferecer um atendimento mais ágil e preciso à população. Essa é a função do ZAP do Coronavírus que começou a funcionar na manhã desta quarta-feira, 18. O objetivo é acolher as pessoas com sintomas gripais e fazer o encaminhamento necessário. Para entrar basta acessar o link http://www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/ e clicar no Grupo de Informações Coronavírus.

Para isso, a estrutura montada conta com 40 profissionais de saúde que vão trabalhar 24 horas e estão preparados para acolher o paciente, verificar os sintomas (preconizados pelo Ministério da Saúde) e proceder conforme as informações coletadas. Um sistema de informática foi criado especialmente para que o atendente acrescente as informações do paciente e verifique cada situação mediante protocolos estabelecidos.

Se o paciente não apresentar os sintomas característicos do coronavírus será orientado a permanecer em casa ou procurar atendimento em uma unidade básica de saúde. Caso haja suspeita da doença, será encaminhado pelo atendente, conforme a localização onde mora, para uma das cinco Unidades de Referência do Coronavírus.

A exceção são pessoas com idade acima de 60 anos ou que apresente sintomas gripais associando-se a falta de ar. Estas devem podem procurar direto um dos locais de referência.

Unidades de Referência em Coronavírus (URC) estão funcionando nas Unidades de Saúde da Vila União, do Recanto do Sol, do Bairro São José e do Bairro de Lourdes – estas com atendimento das 7 horas às 22 horas, todos os dias, e na Unidade do Parque Iracema, com atendimento 24 horas. O funcionamento das unidades, a partir de quarta-feira (18), passa a ser feito exclusivamente para casos relacionados ao coronavírus.

“Todos os atendentes do ZAP da Prefeitura estão preparados para fazer a primeira avaliação e encaminhar para o local necessário. É importante lembrar que vamos trabalhar 24 horas e todos serão atendidos”, destaca o prefeito Roberto Naves que determinou a criação no canal de atendimento, baseado na experiência positiva que já existe na cidade com o ZAP da Prefeitura.

Consultas, exames e medicamentos

Os outros grupos do ZAP que já funcionam para agendamento de consultas e exames, além informações sobre medicamentos, continuam a todo vapor. É importante que, ao acessar o canal, o paciente entre somente no atendimento que necessita para evitar lotação nos grupos, impedindo que outras pessoas sejam atendidas.