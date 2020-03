Essa é outra ação com o intuito de preservar a saúde dos anapolinos e impedir a propagação do COVID-19

A disseminação do Coronavírus muda também a rotina do Mercado do Produtor. A partir de quarta-feira, 18, o funcionamento geral será, de segunda-feira a sábado, somente até às 12h. A entrada do público comprador será autorizada em um limite máximo de 50 pessoas, de maneira intercalada, afim de evitar aglomerações de pessoas.

A portaria publicada em edição extra do Diário Oficial de Anápolis dessa terça-feira,17, tem o intuito de reduzir o trânsito de pessoas no local e com um cuidado ainda maior para pessoas acima de 60 anos.

O funcionamento dos boxes e dos permissionários localizados nas pedras 1 e 2 serão realizados em sistema de escalas, sendo autorizados a permanência de apenas 50% de cada segmento por dia – com pactuação de escala organizada mediante ato específico emitido pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Jakson Charles.

Essa foi uma forma encontrada para que um dos entrepostos mais importantes do Estado de Goiás e que atende 16 Estados de diversas regiões, consiga cumprir a missão de abastecer não só o município de Anápolis, assim como outras cidades do País.

Para tal, um informativo interno será disponibilizado, a partir do dia 17, para os comerciantes instalados no Mercado do Produtor.