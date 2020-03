Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até amanhã no saguão do Centro Administrativo. Prazo pode ser prorrogado conforme necessidade

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Dentro do plano de contingência adotado pela Prefeitura de Anápolis para prevenção, controle e contenção do coronavírus, foi aberto, em caráter emergencial, o credenciamento para contratação de plantonistas nas seguintes categorias: médicos clínico e plantonista (UTI), enfermeiro, biomédico e técnico em enfermagem.

Os profissionais – que podem ser pessoas físicas e jurídicas – atuarão na prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde para assistência na pandemia do Covid-19. O edital terá validade de um ano, a contar da data de sua publicação (18/03/20), podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Município.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas em uma estrutura ao ar livre montada no saguão do Centro Administrativo (em frente à agência da Caixa) para evitar aglomerações. As habilitações podem ser feitas das 8h às 18h, até o dia 20 de março, prazo que pode ser prorrogado sucessivamente de acordo com a necessidade da Prefeitura.

Edital

Serviço

Entrega de documentação para credenciamento emergencial de plantonistas da área da saúde para atuação na pandemia do coronavírus

Datas: 19 e 20 de março de 2020

Local: Saguão do Centro Administrativo – Avenida Brasil, nº 200

Telefone: (62) 3902-2725 (RH da Secretaria Municipal de Saúde)