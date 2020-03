Insumo será oferecido gratuitamente por usinas voluntárias

Por Alana Gandra – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) firmou parceria com a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos (ABTLP) e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) para distribuição de álcool 70 que será produzido por usinas voluntárias associadas. O anúncio foi feito hoje (20) pela Unica. A produção será iniciada nos próximos dias, com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da Unica, Evandro Gussi, explicou que as usinas vão oferecer o insumo (álcool), tanto para solução líquida de álcool 70, para limpeza de superfícies em hospitais, centros de saúde, como para transformação em álcool gel.

Gussi informou que a ABTLP, via Sindicom, entra na parceria buscando o álcool a granel nas usinas e levando para centros de distribuição. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o produto vai para as universidades federais de Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. No Espírito Santo, é a indústria química local que vai receber e processar esses produtos. No Rio de Janeiro, os laboratórios da Marinha e do Exército receberão também partes do produto. Em São Paulo, a Fundação do Remédio Popular (Furpi) e a Natura, entre outras empresas privadas, vão receber esse material, processá-lo e, por meio das secretarias estaduais e municipais de saúde, farão a distribuição.

“Elas vão fazer o processamento e o envazamento, colocando em embalagens menores. Daí as secretarias, com parceiros menores, fazem a distribuição”, explicou o presidente da Unica.

Serão atendidos serviços públicos de saúde, como hospitais, unidades básicas de saúde, hospitais filantrópicos. “Toda a rede do SUS, porque o álcool 70 líquido é um excepcional agente de desinfecção. E nós sabemos que as superfícies, pisos, mesas, maçanetas de portas e tantas outras precisam ser hoje limpas muito mais do que originariamente se fazia. O consumo aumenta exponencialmente”, disse Gussi.

Direcionamento

O presidente da Única disse que as usinas estão oferecendo o álcool gratuitamente para a produção de álcool gel. A autorização para fazer o produto foi dada ontem (19) pela Anvisa e hoje (20) já estão sendo feitos os estudos onde a produção ocorrerá, em que circunstâncias, além da elaboração dos mapas logísticos, informou Evandro Gussi.

“Nós imaginamos, se Deus quiser, que já na semana que vem esse material estará sendo despachado para as secretarias estaduais”.

Segundo Gussi, as autoridades de saúde dos estados disseram que o produto vai chegar no momento perfeito entre o fim dos estoques que eles ainda têm e a chegada desse estoque novo.

O presidente da Unica ressaltou a união necessária que o Brasil deve ter para enfrentar o atual momento que o país atravessa. “São 19 horas de trabalho diário do nosso time aqui. Mas a gente está feliz. Nossas associadas entendem que esse é um dever cívico que nos dá forças para trabalhar pelo Brasil”.

As empresas associadas ao Sindicom doarão o óleo diesel necessário para o transporte, enquanto os membros da ABTLP farão o deslocamento do material em veículos próprios. A operação não terá custos para os cofres públicos.

As demandas por doações devem ser feitas às secretarias de saúde. Ainda segundo a Unica, a produção e a distribuição do álcool gel obedecerão medidas de higiene e etiqueta respiratória dos profissionais envolvidas nessas operações, cumprindo normas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).