Câmara anuncia destinação de suas economias para ajudar nas ações de combate ao Coronavírus

A Câmara de Anápolis deve repassar R$ 1 milhão ao setor de saúde da Prefeitura, para auxiliar nas ações de combate ao Covid-19, o Coronavírus. Este recurso é fruto de economia feita pela mesa diretora daquela Casa de Leis neste ano de 2020 e, no final do exercício, seria destinado a um fundo criado para execução de projetos de infraestrutura do Poder Legislativo.

O presidente da Câmara, vereador Leandro Ribeiro (Progressistas) informa que a decisão de destinar esse recurso é da mesa diretora. “Mas como é de praxe em nossa gestão, de sempre consultarmos todos os vereadores na adoção de medidas, é assim que faremos neste caso”, disse. Segundo ele a área financeira e orçamentária da Câmara foi consultada e confirmou que a doação deste montante não prejudica a execução das ações do Legislativo.

Neste momento de dificuldades, diante de uma pandemia mundial séria, Leandro Ribeiro entende que todos que têm condições devem colaborar. “Não é hora de falar em política, mas de unir forças para conter o avanço do Coronavírus”, alertou o presidente. Disse que o momento é delicado e orientou os anapolinos a atender os decretos e orientações das autoridades administrativas e sanitárias.

Desde o surgimento das primeiras informações sobre o Covid-19 a Câmara de Anápolis participa efetivamente de todas as ações estratégicas estabelecidas pelo poder público. O Poder Legislativo foi parte importante na definição sobre o acolhimento na Ala 2 (base aérea) dos brasileiros repatriados da China. Este assunto é tema recorrente dos debates dos vereadores em plenário e no apoio a iniciativas da sociedade organizada.

PROVIDÊNCIAS

Nos dias 13 e 17 de março, em atendimento aos decretos federais, estaduais e municipais, a Mesa Diretora da Câmara editou dois Atos que estabeleceram restrições ao funcionamento do Legislativo. Os atendimentos foram suspensos e a maior parte dos servidores está em sobreaviso, no sistema home office, até o dia 31 de março. A Câmara integra todas as ações relacionadas ao combate à Covid-19.

Leandro Ribeiro lembrou que, ao lado do prefeito Roberto Naves (Progressistas), nesta sexta-feira (20.mar), esteve no Palácio das Esmeraldas. “O governador Ronaldo Caiado (DEM) elogiou as medidas adotadas pela cidade de Anápolis, sob a liderança do prefeito, seja na preparação da logística, seja na orientação dos anapolinos no âmbito da prevenção à propagação do Coronavírus”, informou o presidente.

