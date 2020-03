Uma brasileira de Rio Verde-GO está entre os curados

Neste final de semana tivemos boas notícias a respeito da guerra contra o novo coronavírus. Uma veio da Itália, país epicentro da contaminação na Europa. Uma idosa de 95 anos é a primeira curada da covid-19. Alma Clara Corsini estava internada desde o dia 5 de março em Modena, cidade que fica ao norte do país, informa a Gazzetta di Modena. “Sim, sim, estou bem. Eles, os médicos, eram pessoas boas que cuidavam bem de mim e, agora, vão me mandar para casa daqui a pouco”, disse Alma ao jornal. Outro caso de cura aconteceu na região da Lombardia, região com maior número de mortes. Um idoso de 97 anos também foi curado da covid-19 e se recuperou de uma pneumonia. Ele recebeu alta nesta semana.

Outro caso aconteceu aqui no Brasil, em Pernambuco. Idosa de 66 anos já teve cura clínica e está em condições de alta. Também em Rio Verde, interior de Goiás, uma mulher de 65 que foi o primeiro caso confirmado na cidade está curada e pronta para receber alta.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 1.546 pessoas que contraíram o vírus e 25 mortes.