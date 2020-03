Fonte: Prefeitura de Anápolis

Até as 17 horas desta terça-feira (24), o município de Anápolis registra 48 casos suspeitos para COVID-19, todos em isolamento domiciliar com seus contatos diretos; três casos confirmados por exame laboratorial, sendo que o mais recente é de um paciente de 65 anos que teve contato com um caso confirmado dentro do país. Todos esses três também estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos. Há ainda 31 casos descartados.