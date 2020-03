Apresentações podem ser vistas de casa, de forma segura e gratuita, para entretenimento

Tem quarentena, mas também tem música da melhor qualidade na internet. Para quem aprecia clássicos, a boa dica é conferir concertos da Orquestra Filarmônica de Goiás, nos canais do Youtube, gratuitos, e o melhor, de forma segura.

Para isso, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás), disponibilizou um rico material que pode ser acessado online para incentivar a população goiana a ficar em casa e auxiliar no controle e combate ao novo coronavírus. São vídeos de concertos memoráveis da Orquestra e palestras com grandes pensadores brasileiros do século XXI.

A iniciativa se manifesta de forma solidária para promover o acesso a um conteúdo educativo, visando também a continuidade do dinamismo do trabalho da Orquestra Filarmônica, neste delicado momento de isolamento em função da Covid-19. A Filarmônica busca proporcionar ao público momentos de leveza, esperança, reflexão e otimismo por meio da música por acreditar no seu poder transformador.

Além dos vídeos no Youtube da Filarmônica, os músicos da Orquestra juntamente com o maestro Neil Thomson prepararam pequenas séries on-line que envolvem entrevistas e atividades educacionais.

A ideia é divulgar pequenas séries online, como os Especiais OFG, que são gravações de concertos, principalmente em São Paulo, em Campos do Jordão e na Sala São Paulo, que foram acrescidas de falas e depoimentos de profissionais e nomes de interesse na música, além de curiosidades e informações educativas para uma apreciação mais completa da obra, bem como a interação online junto ao público, no momento da exibição.

Tem ainda os concertos Didáticos Online, para todas as faixas etárias, com atividades que envolvam os elementos que compõem a música, explorando vários vieses didáticos, desde a apresentação de uma peça com temática lúdica, histórias infantis, até mesmo a criação de obras inéditas desenvolvidas somente por meio da interação. A forma de participação do público pode ser tanto como ouvintes, como participantes ativos.

A Orquestra Filarmônica de Goiás é um programa do Governo do Estado, vinculado à Secult Goiás, com sede no Centro Cultural Oscar Niemeyer, também unidade da Secult. Com prestígio nacional e internacional, levando o nome do Estado de Goiás para fora do país.

Confira a lista de conteúdos da Orquestra Filarmônica de Goiás e onde acessá-los:

Apresentação da ópera Carmen pela Orquestra Filarmônica de Goiás

https://www.youtube.com/watch?v=yFgQlqPTMvc

• Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás com Alice Zawadski no Bolshoi Pub

https://www.youtube.com/watch?v=RS_ztizl2mM&t=511s

• Concerto para Piano e Orquestra n.1 de Rachmaninov – Performance da Orquestra Filarmônica de Goiás na Sala São Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=SPpSLtK5olo&t=370s

• Orquestra Filarmônica no Palácio Itamaraty

https://www.youtube.com/watch?v=8N1wnwvi-kY&t=2s Material produzido pelos músicos da Filarmônica:

• https://www.youtube.com/channel/UCCOC9rz0rLOPxRJOWvizOEQ

• https://web.facebook.com/musicos.ofg/ Comunicação Setorial Secult Goiás – Governo de Goiás