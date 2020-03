Nova medida contribui para evitar transmissão do covid-19, mantendo população em casa

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A partir de agora, os atendimentos nos Rápidos ocorre exclusivamente por telefone, durante os próximos 15 dias, com possibilidade de prorrogação. Foi o que determinou a Portaria 421/2020, publicada no Diário Oficial. Com foco na segurança da população, a medida contribui para reduzir a circulação das pessoas na cidade.

O funcionamento do teleatendimento será de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 18h. Confira abaixo os telefones:

3902-2049

3902-1027

3902-2754

3902-1029.

WhatsApp:

(62) 98574-2651

(62) 98516-1431

(62) 98511-8157

Outra opção de atendimento é via Portal do Cidadão, https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/, que oferece uma série de serviços de modo totalmente online. Por exemplo, Certidões de Emissão do Uso de Solo, Validação do Uso de Solo, Regularidade Fiscal do Contribuinte, Regularidade Fiscal do Imóvel, Certidão de Atividade Econômica, Alvará de Obras, emissão do IPTU, parcelamento de dívidas, bem como o acompanhamento de processos.

Atendimento ao público na Secretaria

A nova portaria também suspende qualquer atendimento presencial no âmbito da Secretaria de Governo e Recursos Humanos. A pasta passa a adotar o teleatendimento, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 17h. Anote os telefones:

Geral: 3902-2668 ou 3902-2624;

Folha de pagamento: 3902-2020 ou 3902-1285;

Assessoria Técnica: 3902-1228 ou 3902-1281;

Expediente: 3902-1230;

Perícia médica: 3902-2553.

No Portal do Cidadão, o servidor também conta com acesso aos contracheques, fichas financeiras, comprovantes de rendimentos – DIRF e fichas funcionais.