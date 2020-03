Divulgado nesta terça-feira, 24, pela Associação de Bancos em Goiás (Asban-GO), que as instituições terão horários especiais de funcionamento neste período de quarentena e isolamento social devido a pandemia do coronavírus e solicita aos clientes que priorizem os atendimentos remotos por meio de aplicativos e internet banking a fim de se evitar deslocamento até as agências físicas.

Destacou a Asban que novos protocolos de limpeza das agências foram instituídos e que haverá intensa higienização em instrumentos com mais contato pessoal como maçanetas, balcões, botões de elevadores e superfície de caixas eletrônicos, bom como fornecimento de álcool em gel. Os atendimentos presenciais obedecerão a distância mínima recomendada.

Horários de atendimentos dos cinco maiores bancos do país

Banco do Brasil

– Abre às 9h e fecha às 14h.

– Das 9h às 10h, o atendimento será exclusivamente a pessoas pertencentes ao grupo de risco, aposentados e pensionistas.

– Caixas eletrônicos funcionam normalmente, com higienização em tempo integral, mas sem atendentes.

– Atendimento presencial somente em caso de necessidade essencial, com exceção aos programas sociais e com limite de até 06 clientes simultaneamente, dependendo do tamanho da agência.

– Colaboradores trabalho em regime de escala e home office.

– Nos municípios com decreto determinando o fechamento das agências, não haverá atendimento. Entretanto, está sendo negociado com as prefeituras a liberação dos terminais de autoatendimento.

Bradesco

– Abre às 8h e fecha às 14h.

– Das 8h às 10h, o atendimento será exclusivamente a pessoas pertencentes ao grupo de risco, aposentados e pensionistas.

– Atendimento presencial limitado a até 10 clientes simultaneamente, a depender do tamanho da agência.

– Caixas eletrônicos funcionarão com atendentes até às 17h, evitando assim aglomeração de pessoas.

– Nos municípios com decreto determinando o fechamento das agências, não haverá atendimento.

Caixa Econômica Federal

– Abre às 9h e fecha às 14h.

– Das 9h às 10h, o atendimento será exclusivamente a pessoas pertencentes ao grupo de risco, aposentados e pensionistas.

– Caixas eletrônicos funcionam normalmente.

– Atendimento presencial somente para serviços sociais essenciais.

– Foram ampliados os serviços digitais e remotos, como a Agência Digital,

– Telesserviço e WhatsApp.

– Nos municípios com decreto determinando o fechamento das agências, não haverá atendimento.

Itaú Unibanco

– Abre às 9h e fecha às 14h.

– Das 9h às 10h, o atendimento será exclusivamente a pessoas pertencentes ao grupo de risco, aposentados e pensionistas.

– Atendimento presencial limitado a até 5 clientes simultaneamente, dependendo do tamanho da agência.

– Caixas eletrônicos funcionam normalmente.

– Colaboradores trabalham em regime de escala: 50% nas agências e 50% em home office, com revezamento semanal.

– Nos municípios com decreto determinando o fechamento das agências, não haverá atendimento.

Santander

– Abre às 9h e fecha às 14h.

– Das 9h às 10h, o atendimento será exclusivamente a pessoas pertencentes ao grupo de risco, aposentados e pensionistas.

– Atendimento presencial limitado a até 6 clientes simultaneamente, dependendo do tamanho da agência.

– Caixas eletrônicos funcionam normalmente.

– Trabalhadores estão atuando em escala de revezamento e home office.

– Nos municípios com decreto determinando o fechamento das agências, não haverá atendimento.

Fonte: Mais Goiás