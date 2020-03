Acompanhe as atualizações sobre o coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Até as 17 horas desta quarta-feira (25), o município de Anápolis registra 43 casos suspeitos para COVID-19, todos em isolamento domiciliar com seus contatos diretos; três casos confirmados por exame laboratorial. Todos esses três também estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos. Há ainda 49 casos descartados.