A modernização dos atendimentos é uma das vertentes da gestão do governador Ronaldo Caiado, que tem atuado para transformar e democratizar o acesso do cidadão aos serviços públicos. Mais do que nunca, é necessário assegurar alternativas para que os goianos tenham acessos a esses procedimentos, tendo em vista que as pessoas devem evitar sair de casa.

Para isso, o Governo de Goiás lança a plataforma Goiás Digital, disponível no endereço www.go.gov.br com mais de 50 serviços de órgãos estaduais de oferecidos digitalmente.

O sistema, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) em parceria com a Secretaria de Administração (Sead), atende a determinação do governador Ronaldo Caiado de simplificar e digitalizar os serviços públicos, além de seguir também orientações sobre Governo Digital de órgãos como a Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Económico (OCDE).

O objetivo é simplificar e democratizar o acesso aos atendimentos de órgãos estaduais por meio da integração dos serviços em um único ambiente virtual, oferecendo serviços de órgãos como Detran, Saneago, Agrodefesa e outros. Estarão disponíveis 2ª Via da CNH, agendamento de consultas médicas no Ipasgo, parcelamento de IPVA, consulta de débitos da Saneago, entre outros.

Para acessar a plataforma, basta digitar o endereço www.go.gov.br por meio de qualquer dispositivo, seja computador, celular ou tablet. Além disso, também está em desenvolvimento um aplicativo, facilitando ainda mais o acesso da população aos serviços públicos remotamente e, em uma plataforma única, evitando que o usuário tenha que buscar os serviços dos órgãos de maneira individualizada.

Integração com o Governo Federal​

Com o Goiás Digital, a população do Estado também terá acesso ao portal do Governo Federal, já que, em setembro do ano passado, o Governo de Goiás aderiu à Rede Gov.br, que disponibiliza serviços da União digitalmente.

Por meio do www.go.gov.br, o cidadão poderá acessar serviços públicos (federal e estadual), e, com um único usuário e senha terá à disposição todos os serviços integrados com a plataforma. O sistema oferece um nível de segurança compatível com o grau de exigência, natureza e criticidade dos dados e das informações pertinentes ao serviço público solicitado.

Outros serviços

No portal também estarão disponibilizados informações e o passo a passo para a realização dos serviços públicos que ainda não são possíveis de serem realizados remotamente, tais como documentação necessária, onde, como solicitar, valor de taxas (quando preciso), entre outras. O leque de serviços ofertados pelo Estado foi mapeado por meio da Carta de Serviços que, além de organizar todos os procedimentos, agiliza o atendimento presencial e evita idas e vindas do cidadão.

O usuário também poderá acompanhar pelo Portal o estoque de bolsas de sangue do Hemocentro, realizar denúncias, reclamações, sugestões ou elogios, e ainda ter acesso às principais notícias de Goiás.

Secretaria da Comunicação – Governo de Goiás