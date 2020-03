A associação se solidariza com ações dos governos, mas diz acreditar que paralização total trará mais problemas à sociedade

A Associação Comercial e Industrial de Anápolis torna público seu consternamento relativo a pandemia do coronavírus e está solidária aos governos no cumprimento de todas as medidas de enfrentamento ao problema.

Acreditamos, porém, que a paralisação total de toda a economia trará ainda mais problemas a toda a sociedade.

Orientamos todos nossos afiliados e colaboradores a dispensar todos seus funcionários que façam parte dos grupos de risco e ainda tomar todas as medidas preventivas indicadas pelas autoridades, como diminuição da quantidade de funcionários por ambiente, elaboração de escalas entre os funcionários, distanciamento adequado, uso de álcool gel, etc.

Neste momento todos estamos sendo prejudicados e acreditamos que no futuro a população mais carente e os grupos mais vulneráveis, sofrerão maiores prejuízos, e por isso estamos buscando muitas outras medidas e providências para diminuir o impacto dessa crise que levará anos para normalizar em definitivo.