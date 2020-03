Governador informou a pouco pelo Tweeter

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), confirma o primeiro óbito por doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no Estado. A vítima, de 66 anos, residia no município de Luziânia, localizado no Entorno do Distrito Federal (DF). A mulher esteve em Brasília 10 dias antes de apresentar os primeiros sintomas gripais.

O caso de Covid-19 foi confirmado por exame laboratorial nesta quarta-feira, dia 25. Na madrugada desta quinta-feira, dia 26, a paciente foi transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) para o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia, onde se constatou o óbito, apesar das tentativas de reanimação feitas pela equipe. A mulher apresentava comorbidades como hipertensão arterial , diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), além de histórico de dengue.

O Governo de Goiás, por meio da SES-GO, monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de Covid-19, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros.