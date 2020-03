Os locais estão sendo definidos pela Semusa

Em entrevista à Rádio ManchesterNews FM na manhã desta quarta-feira, 25, o diretor de Vigilância à Saúde da Prefeitura de Anápolis Júlio César Spíndola, afirmou que a cidade adotará a partir da semana que vem, para a vacinação de idosos contra o H1N1, o sistema de drive thru. Os locais já estão sendo definidos pela Secretaria Municipal Saúde.

Nesta primeira etapa da campanha a prioridade são os idosos e trabalhadores da saúde.

O drive thru da vacinação vem sendo realizado com grande sucesso em várias cidades do país, utilizado espaços como Detran e Batalhões de Polícia.

A vacinação em domicílio também será mantida, evitando assim aglomerações de idosos e incentivando o isolamento social.