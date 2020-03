Complexo funciona no antigo Colégio Carmo, no Bairro Jundiaí, e já conta com 39 leitos de enfermaria, um de estabilização e seis de UTI

A Prefeitura de Anápolis deu um passo fundamental no plano elaborado para atendimento à população neste momento de pandemia do novo coronavírus com a inauguração do Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, no antigo Colégio Carmo, no Bairro Jundiaí, nesta sexta-feira, 27.

“Com isso, a cidade ganha mais 45 leitos para socorrer pacientes com Covid-19. Desse total, 39 são de enfermaria e seis de UTI. Há ainda uma sala de estabilização no novo complexo de saúde. E ao todo, a unidade tem capacidade para abrigar mais sete leitos, chegando a 52”, disse o prefeito Roberto Naves ao entregar o Centro de Internação.

O espaço foi alugado juntamente com aparelhos de raio-X e tomógrafo. Foram adquiridos pela Prefeitura ventiladores, monitores multiparâmetro, respiradores, aparelhos de eletrocardiograma, oxímetro de pulso, insumos e medicamentos.

Todos os recursos utilizados na montagem da estrutura são próprios do município para dar assistência aos anapolinos, por isso o centro de internação terá um núcleo interno de regulação exclusivo para a Covid-19.

O local onde funciona o Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves foi alugado pela Prefeitura de Anápolis, visando compor o sistema de atendimento dos anapolinos nesse cenário de pandemia do coronavírus.

Leitos

“Como dissemos, Anápolis passará a contar com 100 leitos de enfermaria para atender casos do novo coronavírus. Além destes, são mais 40 no Hospital Nossa Senhora Aparecida que já vão começar a ser preparados”, destacou o prefeito.

Também foram preparados 30 leitos de UTI: seis no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, 16 no Hospital Municipal Jamel Cecílio, seis na UPA da Vila Esperança, quatro no Hospital Evangélico Goiano (HEG) e, dentro do Plano de Contingência do Estado, um leito no Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (Huana) e mais um no HEG.

