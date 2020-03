Acompanhe as atualizações sobre o coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Até as 17 horas desta sexta-feira (27), o município de Anápolis registra 59 casos suspeitos para COVID-19; quatro casos confirmados e 62 casos descartados por exame laboratorial. Todos estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, sendo que o caso mais recente é um homem de 25 anos que teve contato com um caso confirmado dentro do país.

Desde o dia 25 de março houve mudança em relação aos critérios de coleta de material para COVID-19 no âmbito da Vigilância do estado de Goiás. O teste fica restrito a indicação prevista no Boletim Epidemiológico COVID-19 nº5 (página 7), publicado no dia 14 de março pelo Ministério da Saúde.