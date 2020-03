Bloqueio do trânsito acontece no sábado, 28, e domingo, 29, para realização da obra preventiva

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Os agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) darão apoio ao bloqueio de tráfego que será realizado sobre o viaduto da Avenida Brasil com a Rua Amazílio Lino de Souza, na Vila Santana, no próximo sábado, 28 (a partir das 8 horas), e domingo, 29 (até às 17 horas).

A interdição do trânsito acontece nos dois sentidos da faixa, na parte superior do viaduto. O trabalho no local será feito pela Empresa JOFEGE – Pavimentação e Construção, com elaboração dos projetos do executivo e a execução das obras de reestruturação dos corredores de transporte coletivo de Anápolis. Será uma manutenção preventiva para reforçar a impermeabilização do viaduto. O local será sinalizado e com estrutura adequada para os trabalhadores.

“A CMTT fará a implantação e fiscalização dos desvios necessários para garantir a segurança na execução das atividades e também a segurança para o trânsito na região da interdição”, disse o diretor de Engenharia de Trânsito da CMTT, Igor Lino.

Estrutura

Medindo cinco metros de altura, o viaduto tem a extensão total de 185 metros, incluindo as rampas. A parte superior mede 40m por 14,8m. A obra remete aos padrões rodoviários e pode suportar tráfego pesado de veículos de carga e de passageiros.

Toda a sinalização horizontal e vertical foi concluída e instalada a iluminação com lâmpadas de LED. Também foi feito o plantio de grama no canteiro central e realizado o alargamento das pistas nos encabeçamentos sul e norte.