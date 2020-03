Cotas únicas que venceriam a partir de hoje poderão ser pagas sem juros em agosto

O Goveno de Goiás prorrogou o prazo de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Licenciamento Veicular do exercício de 2020. Assim, o pagamento da terceira parcela ou cota única para veículos com placa final 1, que venceria hoje, poderá ser feito no dia 6 de agosto. A mudança integra o pacote de ações que busca minimizar os impactos das medidas de combate ao coronavírus (covid 19) e foi anunciada pelo governador Ronaldo Caiado pelas redes sociais, no início da tarde.

Com a alteração, a terceira parcela de IPVA ou cota única para veículos com placas final 2, que venceria no dia 6 de abril, foi prorrogada para 6 de agosto. Já a segunda parcela do imposto para final 3 foi prorrogada para 6 de julho. Os proprietários de veículos com placas final 4 terão dois meses a mais para iniciar o pagamento do IPVA, a primeira vencerá em 1 de junho. As cotas únicas vencerão só a partir de agosto.

Ronaldo Caiado reafirmou o compromisso em amenizar os efeitos da pandemia no Estado. “Somos sensíveis às dificuldades que todos os goianos sofrem nessa pandemia de Coronavírus. Por isso, tomei mais uma atitude para amenizar isso. Determinei que o Detran não cobre juros do IPVA e Licenciamento e o pagamento seja feito só a partir de agosto, conforme tabela”, escreveu.

Em Goiás, os proprietários de veículos têm a opção de pagar o IPVA parcelado em três vezes ou em cota única, com Licenciamento, Seguro Obrigatório (DPVAT) e eventuais multas de trânsito. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é liberado após a quitação de todos os débitos.

Comunicação Setorial – Detran-GO

Veja tabela: