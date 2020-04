O Centro de Convenções de Anápolis vai funcionar como hospital de campanha junto com outras seis unidades de saúde em todo o estado de Goiás para atender pacientes com covid-19. Ao todo serão mais 800 leitos dedicados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Além do de Anápolis que contará com 300 leitos, local escolhido por ter uma boa estrutura que não está em funcionamento e por ser “uma área ampla, já tem cobertura, tem parte elétrica, água e esgoto” segundo o secretário de Saúde de Goiás Ismael Alexandrino, Águas Lindas no Entorno do Distrito Federal terá montadas estruturas para atendimento, porém não foi divulgado o número de leitos. Formosa (60), Luziânia (80), Itumbiara (200), Jataí (100) e Porangatu (60), serão os outros municípios a contar com leitos exclusivos para covid-19.

O Secretário explicou que o Centro de Convenções é feito em módulos, portanto dá para estabelecer um bom fluxo de atendimento. A estrutura é dividida em duas partes de 3.766m² cada uma e outra de 5.918m². A previsão é que as instalações fiquem prontas em 30 dias quando está previsto o pico de contaminação por coronavírus no estado.

“Goiás está se preparando bem, mas não deve achar que não precisa expandir, pois não se sabe ainda no Brasil a voracidade da pandemia”, disse Alexandrino.

