Nota da Prefeitura de Anápolis:

Com muito pesar, a Prefeitura de Anápolis informa que uma mulher de 75 anos morreu nesta quinta-feira, 2, acompanhada como caso suspeito para COVID-19. A paciente era do estado de São Paulo e chegou a Anápolis a passeio no dia 18 de março. Ela começou a apresentar os primeiros sintomas relacionados ao novo coronavírus no dia 21 de março e procurou atendimento na Unidade de Referência em Coronavírus (URC) do Parque Iracema em 24 de março, iniciando protocolo de atendimento.

Ela deu entrada na UPA e foi transferida para o Hospital de Urgências de Anápolis (HUANA) em 25 de março, com quadro de síndrome respiratória aguda grave, seguindo todo o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde. É aguardado o resultado do exame para COVID-19, encaminhado ao LACEN.

Os contatos diretos permanecem em isolamento domiciliar e não apresentam sintomas.

O sepultamento acontecerá ainda na tarde desta quinta-feira.