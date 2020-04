Em 24 horas três novos casos foram confirmados em Anápolis

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Até as 17 horas desta sexta-feira (3), o município de Anápolis registra 93 casos suspeitos para COVID-19; oito casos confirmados — dos quais dois já finalizaram o período de isolamento domiciliar –; e 91 casos descartados por exame laboratorial. Dos casos suspeitos, 79 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 14 estão internados em unidades de saúde públicas e privadas com síndrome respiratória aguda grave, seguindo critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Hoje confirmamos por critério laboratorial três casos de COVID-19, sendo:

1- sexo masculino, 35 anos, proveniente de Londres, chegando ao município em 27/03, procurou URC em 28/03 recebendo atendimento conforme protocolo.

2- sexo masculino, 17 anos, contato de caso confirmado, procurou rede privada para testagem;

3- sexo masculino, 44 anos, procurou rede privada para testagem;

Também hoje, confirmamos óbito por COVID-19, por critério laboratorial encaminhado pelo LACEN_GO, da idosa, procedente de São Paulo, que veio a óbito com síndrome respiratória aguda grave.