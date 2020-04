A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, em nota técnica, recomenda prorrogação da quarentena no estado de Goiás por mais 15 dias a partir de 05.04.2020, para atividades não essenciais e prorrogação da interrupção das atividades educacionais presenciais em todas as escolas, faculdades e universidades, das redes de ensino pública e privada, pelo período de 60 (sessenta) dias.

Veja nota na íntegra:

NOTA TECNICA 5.pdf