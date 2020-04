Ministério da Saúde inverteu nesta terça-feira, 07, a data de alguns grupos prioritários

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Gislaine Matos – Dircom

Mais de 30 mil idosos e profissionais de saúde imunizados contra a gripe em Anápolis. Este é o saldo até o momento da campanha em Anápolis. Foram várias estratégias aplicadas como equipes volantes em domicílio, asilos e hospitais e o drive-thru (sem sair do carro) em duas oportunidades. E amanhã (quarta-feira, 8) acontece a terceira mobilização nesse mesmo sistema. Uma alternativa para evitar aglomerações durante a pandemia do coronavírus.

O horário será das 8h às 17h, ou até quando durar o estoque das vacinas que foi reposto na segunda-feira, 6, pelo Ministério da Saúde com 12 mil doses. Mais uma vez o público-alvo serão pessoas com idade acima de 60 anos (apresentar documento pessoal com foto) e profissionais da saúde (levar contracheque ou identidade profissional).

A vacinação será nos mesmos pontos das duas vezes anteriores: Rodoviária, UniEvangélica, Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury (Osego), Feirão do IAPC e Unidade de Saúde do Filost

ro Machado (veja o endereço no final do texto). Objetivo é atingir a meta proposta pelo Ministério da Saúde em Anápolis de imunizar 34 mil idosos e 12 mil profissionais da saúde.

Fases

A segunda fase da campanha de vacinação, programada para iniciar no dia 16 de abril, imunizará profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com doença crônicas não transmissíveis; gestantes; adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos que estão em medida socioeducativa e população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo e portuários.

Num terceiro momento, no dia 9 de maio, amplia a quantidade de pessoas: crianças de seis meses a cinco anos de idade; puérperas (mulheres pós-parto); adultos de 55 a 59 anos de idade; pessoas com deficiência; povos indígenas e os professores de escolas públicas e privadas.

Vacinação em sistema drive-thru (idosos e profissionais da saúde)

Data: 8 de abril (quarta-feira)

Horário: 8h às 17h

Locais:

– Rodoviária (entrada pela Av.Brasil Norte)

– UniEvangélica (entrada pela Av. Universitária e saída pela Av. Brasil)

– Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury – Osego (entrada pela Av. JK e saída pela Av. São Francisco)

– Unidade de Saúde do Filostro Machado (entrada pela Rua Amélia da Silva e saída pela Rua Jorn. Eurípedes Gomes)

– Feirão do IAPC (entrada pela Rua Benjamin Vieira, saída pela mesma rua, porém deverá seguir o fluxo determinado no local)