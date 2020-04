Acompanhe todas as informações sobre o coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Até as 17 horas desta quarta-feira (08/04/2020), o município de Anápolis registra 107 casos suspeitos para COVID-19; 13 casos confirmados – dos quais 1 está internado, 7 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 5 já finalizaram o período de isolamento domiciliar –; e 118 casos descartados por exame laboratorial. Dos casos suspeitos, 97 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 10 estão internados em unidades de saúde públicas e privados, seguindo critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Facebook Twitter Google+