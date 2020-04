Caiado confirmou o repasse, pela Secretaria da Educação de Goiás, de R$ 150,00 às famílias, por cada aluno matriculado, como um subsídio da merenda escolar, abrangendo 90 mil alunos

Em live nesta quarta-feira, dia 8, direto do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, para os veículos de comunicação da Agência Brasil Central (ABC), o governador Ronaldo Caiado disse que já prepara a saída da quarentena, em função da pandemia da Covid-19, a partir do dia 19 de abril.

“Determinei ao Comitê Extraordinário, formado por vários secretários, a discussão de uma pauta para verificar os setores que estão subordinados a eles, para irem formatando um protocolo de como poderemos fazer essa abertura, de acordo com o nível de risco. O protocolo de cada um vai passar pelo comitê que fará as observações para verificarmos a saída gradual a partir do dia 19”, informou.

Ele fez um balanço dos casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Goiás, confirmando que até agora são 159 casos, com sete mortes contabilizadas, e há mais seis que ainda não foram confirmadas como positivos. Voltou a mostrar preocupação com as regiões de Goiânia e do Entorno do Distrito Federal, com 85 e 12 casos respectivamente.

Confirmou que em Goiás há 17 cidades com casos positivos para o novo Coronavírus e que, experimentando o estágio 2 (entre 101 e 200 infectados) já tem capacidade de atendimento relativo ao estágio 4 (para mais de 400 casos), observando que o crescimento é esperado, “não está fora da nossa capacidade de atendimento”. Ele informou também que encaminhou à Assembleia Legislativa um Projeto de Lei para a estadualização dos hospitais de Jataí, Itumbiara, São Luís de Montes Belos e Formosa.

Protocolo rígido

Caiado disse que a abertura da quarentena em Goiás será feita de forma ponderada, que a população pode ficar tranquila, pois ocorrerá com muita regra e dentro de um protocolo rígido. “As pessoas cumprindo o protocolo, com toda a assepsia exigida e o distanciamento também, não haverá problema”, assinalou.

Disse ainda que os feirantes, que já foram liberados, estavam negligenciando em algumas regras, mas que houve uma reunião hoje, com o secretário da área, e eles se comprometeram a seguir regiamente as regras estabelecidas pelo protocolo. “Com a abertura das feiras livres, a cadeia de produção de hortifrutigranjeiros volta a funcionar e é menos um problema econômico e social que temos que enfrentar”, observou o governador. Voltou também a pedir paciência a toda a população goiana “para que possamos atravessar isso muito bem”.

Caiado confirmou a antecipação em dez dias da campanha de vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa, que se iniciará no próximo dia 20 e terá, este ano, 40 dias efetivos, contra os 30 dos anos anteriores. “Antecipamos dez dias e alongamos o prazo. Ao invés de termos 30 dias para vacinarmos nosso rebanho, passamos para 40 dias, para fazer com tranquilidade, organizando a vacina e o manejo, mantendo as regras do distanciamento”, asseverou.

150 reais por aluno matriculado

Divulgou uma notícia que considerou muito importante para o momento: a Secretaria de Educação do Estado está repassando R$ 150,00 para cada aluno matriculado na rede estadual, como uma forma de substituir a merenda que ele teria, caso estivesse estudando e que mais de 90 mil crianças que são abrangidas. Outra informação foi de que a Secretaria de Desenvolvimento e a da Educação, em conjunto, implantaram um portal para que a matéria seja ministrada a distância, numa economia de aproximadamente R$ 40 mil, porque foi criado e implantado pelos organismos do Governo de Goiás.

Disse também que a Rede do Bem, criada para atendimento social nesse período de quarentena, já arrecadou 10 mil cestas básicas e a entrega está sendo feita nas casas, obedecendo a um cadastro social do governo. “Todas as famílias vulneráveis de Goiás terão apoio do governo. Nossa meta principal é salvar vidas” assegurou Caiado.

A live pode ser vista na íntegra na página da RBC FM no Facebook, pelo link facebook.com/rbcfm90.1/videos/572497237015463/

ABC Digital