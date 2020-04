Pagamento e parcelamento de IPVA, ITCD e ICMS, além de multas

O contribuinte que está com dúvidas sobre pagamento e parcelamento de dívidas de IPVA, ITCD e ICMS, além de multas formais, tem à disposição o call center da Superintendência de Recuperação de Crédito, da Secretaria da Economia. O número da central é o (62) 3309 6700. Os atendentes estão disponíveis das 7 Às 19 horas, de segunda a sexta.

Em decorrência das restrições desse período de contenção do novo coronavírus, muitos contribuintes estão em dúvidas sobre o que fazer em relação a serviços como parcelamentos, suspensão de prazos, emissão de boletos, débitos do regime do Simples, entre outros. A Superintendência também disponibilizou contatos de e-mail por tipo de assunto. O contribuinte pode enviar as solicitações e dúvidas diretamente pelos e-mails.

Comunicação Economia