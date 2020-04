As unidades estarão abertas nesta terça e quarta, 14 e 15, das 8h às 17h, com o objetivo de imunizar os grupos prioritários da primeira fase da campanha

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Bruno Velasco – Dircom

A estratégia montada pela Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Anápolis foi positiva e até o momento 95% dos idosos e 80% dos profissionais de saúde foram imunizados contra a gripe. Para atingir a meta proposta pelo Ministério da Saúde, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este ano foram utilizados os sistemas de drive-thru e vacinação em domicílio para evitar aglomerações e garantir segurança à população devido a pandemia do novo coronavírus.

Agora, para imunizar aqueles do grupo prioritário que não foram alcançados pelas estratégias anteriores, a Secretaria Municipal de Saúde abre as salas de vacinas de 20 unidades (veja abaixo) nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de abril, das 8h às 17h, apenas para idosos e profissionais da saúde. “Tivemos um grande alcance com as estratégias adotadas, mas tem aquelas pessoas que não possuem carros ou então que não puderam participar do esquema de drive-thru. Faltam menos de três mil doses para fecharmos esses dois grupos”, explica o coordenador de Vigilância, Júlio César Spíndola.

Tudo foi pensado para evitar aglomerações. Júlio reforça que serão apenas pessoas com idade de 60 anos ou mais (apresentar documento pessoal com foto) e profissionais da saúde (levar contracheque ou identidade profissional), e que, a partir de quinta-feira, 16, começa segunda fase da campanha e novas estratégias serão divulgadas.

Fases

A próxima fase da campanha de vacinação imunizará profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com doença crônicas não transmissíveis; gestantes; adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos que estão em medida socioeducativa e população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; motoristas do transporte coletivo e portuários.

Num terceiro momento, a partir do dia 9 de maio, é a vez de crianças de seis meses a cinco anos de idade; puérperas (mulheres pós-parto); adultos de 55 a 59 anos de idade; pessoas com deficiência; povos indígenas e os professores de escolas públicas e privadas.

Caminhoneiros

Outra ação que jé está traçada é a vacinação de caminhoneiros por meio de uma parceria entre o município, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Sest/Senat. De quinta a sábado, 16 a 18, 1.200 doses estarão disponíveis para estes trabalhadores, no posto da PRF, na BR-153, saída para Brasília.

Vacinação de idosos e profissionais da saúde

Data: 14 e 15 de abril

Horário: 8h às 17h

Unidades de saúde:

Parque dos Pireneus

Jardim das Américas

Jardim Arco Verde

Residencial Arco-Íris

Bairro Calixtolândia

Vivian Parque

Vila Fabril

Jardim Suíço

Conjunto Filostro Machado

Bairro JK

Bairro São Antônio

Setor Industrial Munir Calixto

Bairro São Carlos

Bairro São Lourenço

Bairro das Bandeiras

Distrito de Souzânia

Distrito de Interlândia

Distrito de Joanápolis

Distrito de Goialândia

Povoado de Branápolis

