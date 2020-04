Sistema inteligente bloqueia solicitação dupla e na mesma residência

Foto: Gislaine Matos – Dircom

A Prefeitura de Anápolis adquiriu 20 mil cestas básicas para auxiliar na alimentação das famílias de maior vulnerabilidade social nesse momento difícil de pandemia. Quer saber como você pode fazer o pedido? Entre no www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/ e clique no banner Zap do Social .

Depois de responder um questionário simples, será feito uma triagem pelo próprio sistema e análise de técnicos da área. Vale ressaltar que existem, pelo menos, duas regras básicas: cada família pode solicitar somente uma cesta a cada 30 dias – caso contrário, nosso sistema bloqueia –, considerando o período de abril a maio. Outro ponto é que serão somente atendidos moradores de Anápolis e seus distritos: Goialândia, Interlândia, Souzânia e Joanápolis.

Em 14 dias de funcionamento, o Zap do Social realizou mais de 11 mil cadastramentos, sendo que a maioria teve seus dados aprovados. Até agora, mais de 4 mil cestas básicas foram entregues. Esses números resultam de 14 horas de trabalhos diários, em regime de escala. Caso não haja ninguém em casa no momento da entrega, a equipe de transporte faz nova tentativa.

Apesar do link dos grupos ficar disponível no site da Prefeitura em dias úteis, entre as 8 horas e 18 horas, uma equipe trabalha até as 22 horas, de segunda-feira a sexta-feira, para continuar cadastrando os participantes dos grupos. Aos sábados, esse mesmo serviço é prestado até o meio-dia. Para garantir sua segurança, o cidadão precisa se certificar de que foi removido do grupo por algum administrador para, só assim, repassar os dados necessários a um servidor que o procura individualmente.