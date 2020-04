Reunião entre Vigilância Sanitária, PM, CMTT, Postura e Procon marca início dos trabalhos

A partir desta quinta-feira, 30, equipes formadas por servidores da Vigilância Sanitária, Postura, Polícia Militar, Procon Anápolis e Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) passam a fiscalizar com maior rigor o cumprimento do decreto municipal nº 44.826, publicado no Diário Oficial do Município na última segunda-feira, 27.

O documento, que trata de atividades econômicas e suas regras de funcionamento, estabelece em parágrafo único do artigo 11 que “Para os efeitos de fiscalização administrativa, o presente decreto gerará efeitos a partir do dia 30 de abril do ano de 2020”. Uma reunião nesta quinta, ao meio-dia, no 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), marcará o início dos trabalhos, que primeiro terá caráter informativo.

Reunião das equipes de fiscalização e saída para o início da força-tarefa

Data: 30 de abril (quinta-feira)

Horário: 12h (meio-dia)

Local: 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) – Rua João de Sá Guimarães Sobrinho, Bairro Maracanã, Anápolis.