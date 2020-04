Objetivo de marcar os atendimentos presenciais é evitar aglomerações durante a pandemia da Covid-19

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Para melhor acolher a população, evitando aglomerações e de forma segura, a Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um canal de agendamento para atendimento presencial. Quem precisar dos serviços oferecidos no local deve entrar em contato pelos números (62) 99945-9181 ou (62)99920-5188 para agendar um horário de atendimento presencial das 7h às 19h de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 7h às 13h. O objetivo é evitar filas e grande circulação de pessoas protegendo pacientes e profissionais da saúde. A Central de Regulação Ambulatorial oferece serviços como agendamentos e autorizações de consultas, exames e cirurgias; emissão e atualização do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); Núcleo de Oncologia; inserção e autorização de procedimentos em Goiânia; Assistência Social para transporte e diárias fora de domicílio; e solicitação de oxigênio e hemodiálise. É importante ressaltar que o agendamento de consultas e exames também podem ser feitos pelo ZAP da Prefeitura. Para acessar o canal é bem simples. Basta entrar no link anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/. Lá estarão disponíveis os grupos de consultas, exames, mamografias e medicamentos. O cidadão deve ter em mãos o cartão do SUS e o encaminhamento. O atendente vai verificar as vagas disponíveis e realizar o agendamento, bem como verificar se o procedimento solicitado é realizado pelo SUS e orientar o paciente. Em até 72 horas, o cidadão terá a resposta da sua solicitação, seja com o agendamento, com a inserção na regulação ou até mesmo para informar sobre qualquer situação que tenha dúvida. Serviço Central de Regulação Ambulatorial Horário de funcionamento: 7h às 19h (segunda a sexta-feira) e 7h às 13h (sábado) Local: Rua General Joaquim Inácio, nº 847, Centro Telefones para agendamento: (62) 99945-9181 e (62)99920-5188