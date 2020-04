Câmara estende restrições de atendimento e suspensão de atividades até o dia 29 de maio

Fonte: Câmara Municipal de Anápolis, por Orisvaldo Pires

A Câmara de Anápolis estende as restrições e suspensões de atividades e de atendimento ao público no período de 4 a 29 de maio. A decisão está contida no Ato da Mesa Diretora nº 005, publicado na manhã desta quinta-feira (30.abr), pelo presidente Leandro Ribeiro (Progressistas).

O novo Ato reforça todas as restrições contidas nos quatro anteriores, com abrangência inclusive aos prazos dos processos administrativos e recursos humanos, licitatórios e legislativos. Com exceção de processos que demandem extremas e justificadas urgências, a critério do presidente do Legislativo.

Fica mantida preferencialmente a modalidade de teletrabalho (home office) aos servidores. Devem permanecer neste regime os servidores portadores de doenças respiratórias crônicas, maiores de 60 anos, gestantes, os que utilizam transporte coletivo para se deslocar ao trabalho, que tiverem filhos menores de dois anos ou filhos com idade inferior a 12 anos matriculados em instituições de ensino.

Continuam suspensas sessões solenes. Ficam mantidas as sessões ordinárias e extraordinárias, permitida a entrada ao plenário apenas de vereadores, membros das diretorias Legislativa e de Comunicação, e profissionais de imprensa.

A população em geral pode acompanhar a transmissão ao vivo das sessões ordinárias pela TV Câmara no Youtube, pela Rádio Manchester News FM e pelo Canal 10 Net. Assim como pelo site da Câmara (anapolis.go.leg.br) e as redes sociais do Legislativo.

